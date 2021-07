L’auriculaire du Japon - De l’art japonais du grattage d’oreille

Où acheter un mimikaki en Suisse Afficher plus

Pour se procurer un mimikaki traditionnel en Suisse romande, il vous suffit de vous rendre dans les épiceries japonaises de Genève et Lausanne, comme Uchino et Uchitomi. L’ustensile est facturé une dizaine de francs. On trouve aussi une version occidentalisée de l’objet dans les pharmacies et sur nombre de sites en ligne sous la catégorie «cure-oreille».

Les formes et les matières varient - on peut opter pour une sorte de petits anneaux en métal - et le prix est similaire. Enfin, les boutiques spécialisées dans le zéro déchet proposent parfois le mimikaki dans leur assortiment. Avec son côté réutilisable, il est beaucoup plus écologique que le coton-tige. FTH