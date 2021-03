Portrait d’Anne-Claire Bisch – De l’Alsace aux Ports Francs de Genève Anne-Claire Bisch a pris la direction des Ports Francs en janvier. Elle veut relever le difficile défi de l’ouverture et de la discrétion. Marc Bretton

Anne-Claire Bisch a succédé à Alain Decrausaz à la tête des Ports Francs. Laurent Guiraud

Le bureau d’angle a été repeint, des œuvres d’art contemporaines pendues aux murs, la pièce ne sent plus le cigare. C’est un changement. Depuis janvier, Anne-Claire Bisch, 43 ans, a pris les rênes des Ports Francs, gigantesques entrepôts sous douane et hors douane, dans lesquelles les propriétaires stockent leurs biens, des œuvres d’art aux vins fins, en attendant une vente éventuelle.

Difficile d’imaginer plus différent que son prédécesseur, Alain Decrausaz. Alors que l’un était né à quelques centaines de mètres de l’entreprise et «venait de la base», du monde des transitaires, elle est née en Alsace et diplômée. Alors qu’il incarnait les authentiques vertus des sociétés patriotiques, cette femme aux yeux rieurs, mère d’une fille de 6 ans, vient d’un tout autre univers. Lequel? C’est ce qu’on va voir.