Interview exclusive – De Lady Gaga à Lady Gucci Dans «House of Gucci», de Ridley Scott, la star pop confirme ses talents d’actrice dans la peau de Patrizia Reggiani, jeune femme modeste qui épousa l’héritier de l’empire de luxe italien puis le fit assassiner. Entretien. Henry Arnaud

En 1973, Patrizia Reggiani (Lady Gaga), fille d’un petit patron du nord de l’Italie, épouse Maurizio Gucci (Adam Driver) et devient vite une figure de la jet-set. Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

«Born this Way», «Poker Face», «Bad Romance»… Lady Gaga enchaîne les tubes pop depuis une grosse décennie. À présent, celle qui est née Stefani Joanne Angelina Germanotta à New York en 1986 est bien décidée à laisser également sa trace à Hollywood.

Après une prestation saluée par la critique dans la série «American Horror Story» en 2015 et des nominations aux Oscars et Golden Globes pour son rôle au côté de Bradley Cooper dans «A Star Is Born», en 2018, elle revient en tête d’affiche dans «House of Gucci», de Ridley Scott.

Au côté d’une pléiade d’acteurs de premier plan (Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons), elle y incarne Patrizia Reggiani, née dans une famille pauvre du nord de l’Italie, qui épousa l’héritier de l’empire de luxe Gucci et finit par commanditer son assassinat.