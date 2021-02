Scène genevoise – De l’adolescence, du diable et l’essence du rock Premier opus des Genevois Électrogène, «Mister Mysterious» renoue avec le rock progressif pour une fable dramatique, entre chant et narration. Fabrice Gottraux

Le diable en haut-de-forme surplombe la minuscule silhouette du héros. C’est «Mister Mysterious», pochette de feu pour un album en forme de fable signé par le groupe genevois Électrogène.

Aujourd’hui, on lève le pied. Pas de nouveau requiem baroque fraîchement sorti de l’oubli, pas de révélation tubesque pour la pop planétaire. Mais une œuvre discrète en apparence, qui révèle une alchimie subtile, en pleine maturation. Et originale avec ça.

Voici Électrogène, groupe genevois frais sorti de son cocon. Cinq musiciens du bout du lac, à peine plus d’un siècle d’âge tous réunis. Sébastien Ben Chekroun, Lucas Buratti, Nadja Crisafulli, Manon Détraz et David Jakobowicz: là le batteur, ensuite le guitariste, suivi de la claviériste, une violoncelliste encore, et puis le chanteur, également narrateur.

«Lèche mes cornes»

L’équipage avait tout pour faire du rock conventionnel. Tous ont suivi les ateliers de l’EPI, école musicale dédiée à la pratique du band tout-puissant. Cependant, au lendemain de la formation, le choix a été fait d’une esthétique pour le moins déroutante. Électrogène mijote un répertoire puisant dans le rock progressif de nos ancêtres. En soi, voilà déjà une surprise. Qui a dit que le «prog» était passé de mode?

Mais il y a plus étonnant encore: Électrogène, qui ne fait décidément rien comme les autres – ni chanson minimaliste, ni new wave revisitée ou hip-hop universaliste – file vers des contrées où il est seul à s’activer: en fait d’album, le présent disque pourrait aussi bien se voir cataloguer conte audio, ou opérette rock. Voire théâtre musical, tant les passages sont nombreux où la voix déclame plutôt qu’elle ne chante.

Un premier disque vient de paraître, «Mister Mysterious». C’est l’histoire d’un gars mal dans sa peau, mal dans son monde, un «grand enfant perdu», échappé d’une «adolescence à la pâleur laiteuse et silencieuse d’un jour d’hiver». Passe le diable, comme dans la fable, comme dans «L’histoire du soldat» ou le mythe du bluesman Robert Johnson. Ton âme en échange de la totale. Bien sûr, le héros va affronter le Malin. Qui lui rétorque: «Lèche mes cornes». Et je te colle une droite, et les cordes hurlent dans les amplis, tandis que résonne un piano de fin du monde et s’élève le chant plein de stupre, d’emphase et de rage. Beau programme, rondement mené par cette petite troupe fort à son aise dans son métier.

«Mister Mysterious, c’est nous. Ce conte, c’est ce qu’on ressent quand, de l’enfance, on entre dans la vie d’adulte.» Électrogène, quintet genevois

«Mister Mysterious, c’est nous. Ce conte, c’est ce qu’on ressent quand, de l’enfance, on entre dans la vie d’adulte. Quand on comprend, dépité, qu’il faudra se fondre dans un système monolithique se nourrissant de chaque individu.» Conflit immémorial, qu’il faudra bien résoudre un jour. L’album a ce goût de l’adolescence finissante, celui du rêve en passe de s’évaporer devant la dure réalité du Capital. Mais le théâtre, la dramatisation, contrebalancés par quelques pointes d’humour – ou serait-ce du cynisme – offrent à qui l’entend une expérience autrement plus colorée que le quotidien du salarié blafard.

On s’interroge sur les nourritures qui fondent l’esthétique du groupe: musique, littérature, cinéma, bande dessinée, philosophie, politique, spiritualité, toutes les sources, toutes les idées ont droit de cité dans «Mister Mysterious». Ce sont des bouquins SF, de l’heroic fantasy, l’anarchisme, les idéaux de la mouvance hippie encore, jouxtant un sentiment de vide existentiel assez bien géré toutefois, ainsi qu’un amour considérable pour les livres audio, ces histoires d’aventuriers sans peur ni reproche que les unes et les autres adoraient écouter enfants. Et la cuisine? «Beaucoup de pâtes, il va sans dire.»

Électrogène sur scène. Face à l’objectif, le chanteur et narrateur David Jakobowicz. DR

On a le groupe, on a le scénario. Mais d’où vient le nom? Le choisir n’est jamais simple. Qu’on songe à Smile (le «sourire»), The Quarrymen («les carriers») ou The Tea Set («le set à thé»). Respectivement Queen, The Beatles et Pink Floyd avant leur baptême définitif. Au début, nos rockers genevois s’appelaient Exotic Rock. Truc d’ado pas encore tout à fait sûr de son identité. «On s’est réuni autour d’une raclette. On a lancé des idées toutes plus absurdes les unes que les autres. Quelqu’un a dit «tambourin». On a réfléchi encore. Un ami nous raconte que ça puait l’essence dans sa voiture: il transportait un groupe électrogène. C’était tout vu.»

Saint Pink Floyd

Électrogène, en attendant de voir son nom gravé dans la légende de la pop, connaît déjà l’historique sur le bout des doigts. Celui du rock progressif en particulier, Pink Floyd en guise de figure tutélaire, l’album «Dark Side of The Moon» pour modèle. Également ce fameux concert des Anglais filmés à Pompéi, dans les ruines antiques de l’amphithéâtre. «Tu vois le chien, là, quand il aboie sur la musique? Fabuleux, non?!» Foi d’Électrogène, qui jouit encore d’avoir glissé dans ses propres compositions des bouts du «Floyd», telles ces nappes de synthés vrombissant en épilogue de son «Combat final» contre le diable.

Puisqu’on en est là, alors montons sur la scène en grande tenue. En chapeau, à torse nu, gothique de préférence. La scène, Électrogène l’envisage comme un grand tout. Art total! Il y aura des costumes, des décors peut-être, certainement des danseurs et du cirque! Projet d’avenir.