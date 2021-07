Gymnastique – De l’acro sans accroc aux Vernets Retour avec le président César Salvadori et en images sur une compétition spectaculaire qui s’est tenue durant deux semaines à Genève. Christian Maillard

Du spectacle de haut vol avec les acrobates du Belarus Darya Ivaniutsenka, Hanna Katsuba et Krystsina Lishova ce week-end aux Vernets. PIERRE MAILLARD

Vous lui demandez l’heure, il vous raconte l’histoire de l’horlogerie. César Salvadori se montre intarissable lorsqu’on le lance sur le sujet de la gymnastique acrobatique. Il pourrait parler de sa passion jusqu’à la tombée de la nuit et encore plus longtemps si on ne lui coupe pas la parole.

C’est lui le Genevois qui était à l’origine de ces 27es Championnats du monde à Genève, ces deux dernières semaines. La relève en entrée, puis l’élite au plat de résistance, pour se terminer ce week-end avec le dessert, un final en apothéose avec un spectacle athlétique de haut vol, de toute beauté.

Entre portés, lancés, dextérité et virtuosité, quel magnifique show en couleur ce dimanche aux Vernets. Dans un sport qui allie grâce, agilité, chorégraphie et force physique, les athlètes en paillettes ont brillé de mille feux devant un public un peu clairsemé mais comblé dont Morinari Watanabé, président de la Fédération internationale de gymnastique, qui gère cette discipline très spectaculaire. Du grand art.

Quand César Salvadori parle de gym acro, il devient intarissable. PIERRE MAILLARD

César Salvadori, quel est votre sentiment après ces deux semaines très éprouvantes pour l’organisation d’une telle manifestation? Comme nous n’avons pas pu faire de la publicité plus tôt à cause des mesures sanitaires, dès le moment où on nous a donné une jauge de 1000 spectateurs, il était un peu tard. Du coup, on n’aura pas plus de 500 personnes ce dimanche. Cette absence du monde, nous n’en sommes pas responsables, mais c’est une déception. Comme notre sport est tourné vers le public, que l’athlète aime autant le séduire que convaincre les juges, il lui a manqué ce partage d’émotions, même s’il est focalisé sur sa performance. Pour le reste, il n’y a eu aucun couac, les 21 délégations et 200 gymnastes étaient tous satisfaits de leur venue à Genève.

Mais votre compétition a été regardée dans de nombreux pays, grâce à internet et au streaming… C’est vrai. Sachant qu’il y avait passablement de nations absentes par la faute du Covid, le comité d’organisation a investi pour un live streaming qui nous a permis de retransmettre des images dans le monde totalement gratuitement grâce au travail d’équipes pros. On a enregistré plus de 200 000 à 300 000 vus avec un pic à 76 000 personnes connectées, ce qui est énorme. La Fédération internationale reconnaît que c’est la discipline qui est la plus appréciée par les communautés, qui veulent voir cela, plus que pour les autres formes de gymnastique.

Votre budget s’élevait à 1,7 million. A-t-il été respecté? Nous n’avons pas encore réussi à le boucler mais on aimerait vraiment rendre attentif le Conseil fédéral pour l’assistance au sport que nous avons vraiment géré notre manifestation au sein de la pandémie avec des réflexes d’ouvrir cette compétition. C’est la raison pour laquelle on va demander une aide financière, ne serait-ce que pour amortir ce live streaming.

Il n’y a pas eu de médailles suisses ni de finales. Est-ce qu’on en est encore loin? On le sait depuis des années que nos gymnastes n’ont aucune chance d’atteindre une finale. On lutte surtout pour devenir plus performants. Mais aujourd’hui, il faut bien admettre que d’accéder à la reconnaissance de la Fédération suisse de gymnastique n’est plus suffisant. On a besoin de l’intégrer afin d’obtenir des moyens supplémentaires, ne serait-ce pour faire connaître encore plus notre discipline dans tous les clubs suisses et recruter de nouveaux membres.

«On ne ferme pas la porte» Afficher plus Vice-présidente de la Fédération suisse de gymnastique, Éliane Giovanola comprend les revendications de l’acro, dont César Salvadori et son comité ont besoin du soutien de l’organe faîtier du pays. «Nous avons une convention avec l’acro mais il est vrai qu’elle n’est pas encore affiliée à la fédération comme sport d’élite, reconnaît la Valaisanne. Mais avec les problèmes qu’on a rencontrés ces derniers mois, avec l’AGR déclassé par Swiss Olympic ce qui représente quelques centaines de milliers de francs en moins, on est en train de régler ces problèmes. On a toutefois intégré l’acro à nos cours de formation, c’est un premier pas. Il faut savoir que nous avons énormément de demandes, comme le Parkour, qui est une discipline olympique. Il faut juste nous laisser un peu de temps et de trouver des moyens financiers, le nerf de la guerre.» Éliane Giovanola, qui a suivi avec intérêt ces Mondiaux, a cette discipline spectaculaire à l’œil. «Notre président est aussi venu assister à ces épreuves. On ne les laisse pas de côté, assure-t-elle. C’est une fédération dynamique et on ne ferme pas la porte, au contraire.»

Combien y a-t-il de spécialistes d’acro en Suisse? Pour l’instant nous ne sommes que 350 athlètes d’acro dont cinq clubs romands (4 à Genève et 1 à Neuchâtel) sur 370 000 membres de la FSG. Mais je suis bien conscient que la Fédération suisse de gymnastique a besoin de moyens pour nous accueillir dans sa famille et que nous ne sommes pas une discipline olympique. Mais on va continuer de nous battre avec une meilleure visibilité pour y parvenir bientôt.

C’est la raison qui vous a poussés à organiser ces Championnats du monde à Genève? On nous a demandé pourquoi nous organisions des championnats du monde? Parce qu’on est fier d’accueillir à Genève, comme la Ville l’a fait pour Poutine et Biden, des grands pays de l’acro dans des conditions impensables. Pour leur montrer notre savoir-faire genevois et suisse pour mettre au point un tel événement. On est content de faire partie de cette bande d’illuminés qui font de la gym acro même si on n’est pas encore un sport olympique.

À cause de cette pandémie, de grosses nations n’ont pas pu venir à Genève… Mais cela ne signifie pas que c’était un championnat du monde au rabais. Car si les Chinoises n’étaient pas présentes, elles ne remportent des médailles uniquement dans la catégorie des quatuors. Il est vrai que sur les 26 Mondiaux précédents, elles ont gagné une vingtaine de titres, elles sont difficiles à battre. Mais pour le reste, les Canadiens, Brésiliens, Africains du Sud, Australiens et les Indiens, qui n’ont pas été en mesure d’effectuer le déplacement, ne sont pas des pays qui gagnent des médailles, la hiérarchie a donc bien été respectée. Avec l’interruption d’une année à cause du Covid, on observe un rajeunissement chez les séniors où la plus ancienne gymnaste lors de ces Mondiaux n’avait que 28 ans. Il y a une nouvelle génération de gymnastes qui arrive.

Quels sont les grands dominateurs de cette discipline? Si aujourd’hui les Portugais s’approchent du top niveau, c’est une domination tout à fait claire des pays de l’Est, là où l’acro est né, dans les années 50 en Pologne, en Bulgarie et en Union Soviétique grâce à des personnes qui en avait marre du côté rigide et militaire de la gymnastique artistique. Ce n’est pas du cirque même si cela s’y rapproche mais c’est quelque chose de différent.

Tout en équilibre avec le duo russe Diana Korotaeva et Amina Omari. PIERRE MAILLARD Les artistes du Belarus Darya Ivaniutsenka, Hanna Katsuba, Krystsina Lishova, digne d’un numéro du Cirque du Soleil. PIERRE MAILLARD Un exercice de haut vol avec les Ukrainiens Stanislav Kukurudz, Yurij Push, Yurly Savka et Taras Yarush. PIERRE MAILLARD 1 / 10

Lors de la prestation des athlètes, pouvez-vous nous expliquer ce que regardent précisément les juges? Les juges reçoivent dans un premier temps une feuille de l’entraîneur qui décrit l’exercice tel qu’il se passe dans le temps avec l’ordre exact des éléments. Il y a uniquement la chorégraphie qui n’est pas décrite. Le coach doit donner le nombre de points que va obtenir son groupe, que ce soit un duo, un trio ou un quatuor, avec des pénalités s’il se trompe. C’est ce qu’on appelle une note de difficulté. Après il y a une note pour savoir comment l’exercice a été exécuté, une autre pour ce qui a été proposé ainsi qu’un critère sur la durée. Chaque position présentée comme l’équerre, l’équilibre, quand l’athlète lâche la main de son partenaire et ainsi de suite, doit durer 3 secondes de manière très claire. Les juges évaluent aussi si toutes les rotations sont toutes complètes, s’il y a un triple salto et que tu arrives au sol la tête en bas et que les partenaires t’aident à te relever en sous ou en surrotation et surtout la capacité du groupe d’être ensemble. C’est la note artistique.

Et les tenues, la musique, sont-elles tout aussi importantes qu’en patinage artistique? Absolument. On prend également en compte l’adéquation de leur tenue et l’émotion que les gymnastes veulent faire passer. À savoir si c’est une lutte physique entre les deux ou alors de l’amour style Roméo et Juliette dans un duo mixte. On cherche à comprendre quelle histoire les artistes veulent faire passer aux juges et au public. Et si la musique choisie a un sens par rapport à la gestuelle.

Avez-vous été un gymnaste d’acro avant de devenir président de votre fédération et d’un comité d’organisation d’un championnat du monde? Non, je suis avant tout un prof de sport ou si vous préférez un couteau suisse qui adore tous les sports. Quand j’étais plus jeune, j’ai pratiqué la gymnastique artistique aux Pâquis alors que j’étais le Rital qui se faisait casser la gueule à la récréation. Mes parents ont estimé que cela m’aiderait à me défendre. Mais je ne possédais pas trop d’aptitude particulière pour ce sport. Je me suis donc mis à l’athlétisme et à la planche à roulettes où je suis devenu champion de Suisse de slalom. J’ai aussi dirigé le premier skatepark du pays à Chêne-Bourg avant que je ne croise lors de ma formation un hurluberlu qui nous a initiés aux arts du cirque. C’était un prof de sport, noir américain, qui nous a, entre autres, montrés comment on pouvait réaliser des pyramides humaines dans nos cours de gym.

C’est ce qui vous a donné l’envie de vous lancer dans la gym acro? Entre-temps, j’avais fait la connaissance de mon épouse, Daniela, qui venait de l’équipe de Suisse de gymnastique artistique et qui avait dû arrêter brutalement sa carrière à la suite de la décision de notre pays de participer aux Jeux de Moscou. Je me suis retrouvé face à une compétitrice moi qui ne l’était pas trop jusqu’au jour où Ernest, qui m’avait initié aux arts du cirque me téléphone. Il voulait que je l’accompagne en Belgique pour assister aux championnats du monde d’acro. Comme j’étais en vacances, on y est allé avec mon épouse…

Et c’est le coup de foudre? On s’est retrouvé en 1988 au Sport Paleis d’Anvers et je dois dire qu’on est tout de suite tombé amoureux de ce sport avec des trucs qu’on n’avait jamais vu auparavant. J’ai tout de suite sympathisé avec le responsable de l’événement, lui aussi prof de sport, qui m’a expliqué comment il avait développé la gym acro en Belgique. Du coup on est revenu en Suisse avec des idées plein la tête pour y revenir cinq ans plus tard où ma femme, qui venait d’accoucher de notre troisième enfant, a participé aux championnats d’Europe comme porteur. Entre 1988 et 1993 on a créé la Fédération suisse et le premier club du pays à Genève avant que les choses ne prennent de l’ampleur de l’autre côté de la Sarine. Aujourd’hui tout le monde tire à la même corde où on peut compter sur deux entraîneurs bulgares, mariées à des Suisses et bien adaptées à notre culture d’entraînement. On travaille également avec un coach portugais qui nous apporte son expérience.

