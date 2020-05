Élevage GRTA – De la viande certifiée locale à Bernex La famille Graf met un point d’honneur à produire une viande de qualité. Mathias Deshusses

Marc Graf, en bonne compagnie dans son champ de Bernex. MATHIAS DESHUSSES

Les produits du terroir ont le vent en poupe. Plus qu’une mode, c’est une véritable prise de conscience. Les Genevois semblent avoir soudainement remarqué – avec délices – la richesse que peut leur apporter une consommation locale. En qualité comme en solidarité. Et ils n’oublient pas la viande dans leur marché. Détour par Bernex, pour découvrir une exploitation familiale qui privilégie le circuit fermé, de l’élevage à la vente directe, afin d’offrir aux habitants du canton les meilleurs produits possible.