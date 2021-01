Cette caricature du satiriste britannique James Gillray est nommée «The Cow-Pock or the Wonderful Effects of the New Inoculation» (la vaccine ou l’effet merveilleux de la nouvelle inoculation). On y voit le D r Jenner qui inocule une femme contre la variole, alors que des vaches ressortent du corps d’autres personnes. Elle est inspirée par la controverse qu’a suscitée cette inoculation.

The Print Collector/Alamy Stock Photo