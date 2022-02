Agression à Lausanne – De la prison pour avoir voulu «détruire» une célèbre avocate Il y a une année, trois hommes débarquaient dans l’étude de Me Véronique Fontana en la menaçant de mort. La justice a rendu son verdict. Laurent Antonoff

Véronique Fontana, avocate bien connue du barreau, assure n’avoir jamais eu aussi peur pour sa vie en trente ans de carrière. (KEYSTONE/Christian Brun) KEYSTONE

«J’en ai défendu, des clients potentiellement dangereux, des assassins, des meurtriers ou des voleurs, dans ma carrière. Je n’ai jamais hésité une seconde à les visiter en prison, alors qu’on me le déconseillait. Je n’ai jamais eu peur. Mais là, je dois dire que d’être menacée de mort en face dans mon étude, j’ai craint pour ma vie. Une première en trente ans de barreau.» La célèbre avocate lausannoise Véronique Fontana, connue notamment pour avoir présidé le TCS Vaud et défendu l’assassin récidiviste Claude Dubois et le «gourou sexuel» d’Orbe, s’exprime encore avec une certaine crainte dans la voix. Pour menaces, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné deux de ses trois agresseurs à de la prison.