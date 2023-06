La rédaction vous propose – De la polyphonie, du blues agité et de la chanson pour accompagner le week-end Avec les motets de Gesualdo, le best-of du regretté Jean-Louis Murat et les pièces pimentées d’Automatic City, on tient trois perles à ne pas manquer. Rocco Zacheo

Les motets délicats de Gesualdo

De don Carlo Gesualdo, prince de Venosa, la postérité aura retenu le fait sanglant qui a marqué à jamais son existence, le jour où, en surprenant son épouse en situation compromettante, il l’assassina, elle et son amant. Sa réputation d’aristocrate compositeur le sauva sans doute des grandes peines et son art du madrigal le plaça aux côtés de ces maîtres du genre que sont Monteverdi ou Luzzaschi. Appréciation qu’on pourra aisément étendre à un tout autre terrain, celui du motet, qu’on retrouve ici, dans ce premier livre des chants sacrés. Dans ce langage empreint de piété et de pénitence qui le traverse, l’ensemble Il Pomo d’Oro est tout à fait à son aise: son expression sobre traduit le ton parfois austère; quant aux lignes amples des voix, elles magnifient toute la richesse harmonique. RZA

Un tour de Jean-Luis Murat

Il y a autant de Jean-Louis Murat que le chanteur auvergnat fraîchement décédé compte d’admirateurs. Cela pour dire que l’établissement d’un «best of» ne va pas de soi. Celui publié juste après sa mort, le 25 mai dernier, commence bien avec la délicieuse «Foule romaine» et les incontournables succès «Si je devais manquer de toi» et «Au mont sans-souci». La suite, plus discutable, donne trop de place à la période où le chanteur évolue dans la catégorie d’une variété, certes raffinée, mais vieillissant mal. À embrasser plus large – version Deluxe en 4 CD – l’éventail s’enrichit, mais sans toujours convaincre. L’exercice du best of implique un large panorama sur une carrière. Mais l’on eût préféré une anthologie des années 2000 et 2010. Là encore, les désaccords sont possibles… Un crève-cœur et un adorable casse-tête. BSE

Le grand bazar d’Automatic City

C’est un bazar fascinant et luxuriant que le monde musical des deux Lyonnais de Automatic City. Un bazar sans âge, plein de soul spatiale, de blues hypnotique et de mambos futuristes; un bazar méticuleusement et audacieusement agencé qui brasse les registres, les instruments et les époques avec tact et malice. Il faut entendre la reprise electro dingo du «Downbound Train» de Chuck Berry, sans nulle guitare, zébrée d’un orgue Farfisa vintage et hystérique. Ou le «Hell Below» de Curtis Mayfied, chamboulé façon funk shamanique. Épatante encore la langoureuse relecture de «Lament», perle r’n’b oubliée d’une certaine Mamie Perry. C’est le quatrième disque du groupe français, où se confirme un art magistral du métissage groovy-spatio-temporel. À découvrir urgemment. JES

