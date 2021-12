Redoux exceptionnel – De la pluie jusqu’à 2800 m va ravager les pistes de ski Les stations regardent le ciel avec inquiétude. Les plus basses ont déjà dû fermer. La météo des prochains jours gâchera un excellent début de saison. Florent Quiquerez

Pluie et fonte de la neige ont fait fuir les skieurs. Ici une des pistes de ski de fond au col du Mollendruz, ce lundi 27 décembre 2021. CHRISTIAN BRUN

«Juste avant les Fêtes, c’était parfait, tout était ouvert. Et là, on voit déjà l’herbe. Dans quelques jours, il n’y aura plus rien.» Au téléphone, on sent l’amertume d’Ismaël Willemin. Responsable d’exploitation aux Breuleux (JU), petite station de ski située à 1000 mètres d’altitude, il a déjà dû fermer ses pistes dès le 25 décembre. «La neige est partie aussi vite qu’elle est venue.»