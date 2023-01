Concert classique en famille – De la musique pour sensibiliser aux enjeux climatiques Le Victoria Hall à Genève accueillera samedi 21 janvier un spectacle à la résonance particulière, sur le thème de la préservation de la nature. ATS

Joan Mompart, directeur du Théâtre Am Stram Gram à Genève et comédien, sera le récitant de ce concert-spectacle. Laurent Guiraud/ Tamedia

L’Orchestre de la Suisse romande (OSR) et l’Orchestre du Collège de Genève proposent samedi 21 janvier «Histoires d’eau et d’ours blanc», un concert de musique classique en famille sur le thème de la préservation de la nature et de la biodiversité. Les enfants pourront découvrir deux œuvres qui visent à les sensibiliser aux enjeux climatiques.

Sous la direction de Philippe Béran, les deux orchestres joueront d’abord «La Moldau» de Bedrich Smetana, un poème symphonique à la gloire de l’eau et de la vie. Ils enchaîneront avec «La légende de l’Ours blanc», une création de Julien Le Hérissier, qui suit l’histoire d’un jeune Inuk.

Dès 7 ans

L’orchestre sera composé de 80 musiciens du Collège de Genève et de 35 musiciens de l’OSR. Joan Mompart, directeur du Théâtre Am Stram Gram dans la ville du bout du lac et comédien, racontera les aventures du jeune Inuk dans le grand Nord. Ce concert d’une durée d’une heure qui se tiendra au Victoria Hall est destiné aux enfants dès 7 ans.

