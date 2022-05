Tour d’Italie cycliste – De la Hongrie à Vérone, le Giro 2022 s’annonce palpitant La boucle italienne sera fidèle à sa réputation: des montées difficiles, des tracés à couper le souffle et une course difficile à contrôler. Robin Carrel

Les pentes de l’Etna seront grimpées dès la 4 e étape. AFP

Il va faire chaud sur le Tour d’Italie, et pas seulement parce que les organisateurs ont fait fi du changement climatique. La boucle transalpine partira ce vendredi de Budapest. Un jour plus tôt que d’habitude. Car après trois étapes dans le pays de Viktor Orbán, elle s’offrira une journée de repos pour avoir le temps de transbahuter coureurs (par avion), suiveurs et caravane (par la route) en Sicile. Les favoris y affronteront les premières pentes sérieuses entre Avola et l’Etna, où une montée finale de 22,8 kilomètres à près de 6% les attend.