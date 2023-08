Les lieux de sport en plein air (4/5) – De la grimpe mais pas que, au centre Genève Montagne En plus des trois blocs d’escalade, l’espace dispose d’une buvette, baptisée Le Relais de Genève Montagne, qui organise diverses animations durant l’été. Henri Neerman

À la différence de l’escalade dite «de voie», le bloc consiste en des murs de quelques mètres de haut, sur lesquels on grimpe sans corde. LAURENT GUIRAUD

Dans le monde de l’alpinisme, selon le Larousse, un relais désigne un «emplacement sûr, lors d’une ascension, où l’alpiniste de tête, arrivé à bout de corde, s’arrête pour assurer la progression de ses compagnons». Depuis 2021, c’est aussi le nom de la buvette du centre Genève Montagne qui, en plus d’activités sportives autour de l’alpinisme, propose diverses animations culturelles et sociales. Découverte d’un lieu où se mêlent sport et détente.