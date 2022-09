Encre bleue – De la confiture au ver Trouver un ver dans son pot de confiture n’est jamais réjouissant… Denner a répondu à notre lecteur en colère. Julie

DR

Brahim est dégoûté. La confiture à la fraise qu’il a étalée sur les tartines de sa fille de 3 ans contenait… un ver. «On venait d’acheter ce pot au Denner de Thônex.» Le père de famille se plaint par mail au service clients du supermarché. «Le comble, c’est que c’était un pot certifié vegan…» Peu ragoûtante, l’affaire ne peut pas être imputée au discounter, puisque la confiture était ouverte depuis trois semaines déjà. On imagine bien qu’un pot laissé une après-midi hors du frigo, près d’un aliment contenant déjà un de ces vers, expliquerait sans doute sa présence dans la marmelade… Ce qui a poussé Brahim à nous téléphoner, c’est que malgré un contact avec le service clients de Denner qui lui demandait des précisions et auquel il a répondu, aucune nouvelle ne lui a été donnée pendant plus d’une semaine après cela. Le ver est dans la comm’, s’est-il dit.

Mais rebondissement, le service clients lui a enfin répondu la veille de la rédaction de ce billet, en déclinant toute responsabilité du côté de la production, mais en lui offrant tout de même un bon d’achat de 10 francs.

Pourquoi tout ce temps avant la réponse finale? Grazia Grassi, porte-parole, nous explique: «Quand une réclamation est adressée, notre responsabilité est d’entamer un processus de vérification de toutes les étapes, de la production à la livraison du produit, pour détecter un éventuel problème. Cela prend un peu de temps.» Même si la responsabilité de Denner est à exclure dans ce cas précis, elle reconnaît qu’un ver dans un produit peut arriver «notamment dans un produit frais, comme une salade, par exemple».

Du coup, réflexe à retenir pour les consommateurs: toujours envoyer une photo du problème, avec le numéro de lot du produit, afin que le supermarché puisse entamer ses vérifications.

