Lettre du jour – De la cohérence dans les exigences Courrier des lecteurs

Laurent Crottet

Vésenaz, 24 janvier

Nous rêvons tous d’un monde plus beau, plus juste, moins pollué et nous devons nous sentir tous concernés par les efforts à faire pour y parvenir. Mais dans un monde aussi complexe et où les problèmes sont tellement intriqués, nous devons aussi réfléchir à ne pas imposer des mesures qui ont des répercussions pires que le mal. Il faut de la cohérence dans les exigences.

Vouloir moins de voitures en ville en implantant des centaines de feux rouges non synchronisés conduit à une augmentation de la pollution en CO2 au démarrage et en particules fines au freinage. Ce sont les mêmes qui réclament la disparition des moteurs thermiques et les chauffages à mazout et qui manifestent contre les centrales nucléaires (qui sont remplacées par des centrales à charbon!) et qui refusent l’implantation de barrages et d’éoliennes au nom de la préservation de la nature et des paysages. Couper précipitamment les énergies fossiles sans avoir une autre source pouvant fournir la même quantité d’énergie pour les remplacer n’est pas un discours recevable.

On ne pourra pas faire une transition énergétique en mettant la charrue avant les bœufs. À essayer de faire tenir des noix sur un bâton, les Verts ne font pas progresser le débat, bien au contraire. Dans une période délicate comme celle que nous traversons, des solutions cohérentes et supportables financièrement ne sont pas évidentes à trouver. Les Vert’libéraux paraissent sans doute plus proches de la réa­lité…

Jean-Pierre Grillet