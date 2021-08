Les méchants dans l’art: contes de fées (2/5) – De la bienfaisance des viles sorcières Outre corser le pitch, les méchantes des contes de fées délivrent du supplice. Éloge de la marâtre et de toute harpie promettant un exutoire. Katia Berger

On éprouve un délicieux frisson à maudire les sorcières des contes. DR

Enfant, que ferait-on donc sans elles? Elles pourtant si haïssables, si laides, si cruelles? Elles au nez crochu et aux pouvoirs terrifiants? Elles capables de vous terrasser d’un abracadabra, voire de vous avaler tout cru? Bien sûr, on avait peur, aussi, des ogres et des monstres au masculin. Mais elles, c’était différent: on éprouvait un délicieux frisson à les maudire. Quelque chose d’intime cliquait, soir après soir, quand on les expulsait loin de l’oreiller. Quelque chose de libératoire.

«Les contes de fées décrivent sous une forme imaginaire et symbolique les étapes essentielles de la croissance et de l’accession à une vie indépendante», notait le pape Bruno Bettelheim en 1976 dans sa «Psychanalyse des contes de fées» restée une bible pour tout exégète de la littérature enfantine. Comme chacun le sait, les pères n’ont pas toujours pris une part exagérément active à l’éducation des marmots – soit qu’ils travaillaient aux champs, soit qu’ils gouvernaient ceux qui s’en chargeaient, ou encore qu’ils partaient à la guerre servir leur chair à des canons bien réels. Leur implication était très relative à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, quand Charles Perrault puis les frères Grimm publièrent leurs versions écrites de vieux contes hérités de traditions orales.