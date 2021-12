Mandat – De jeunes dessinatrices et dessinateurs s’impliquent pour la Thune du Cœur Quinze étudiants de l’École de bande dessinée et d’illustration de Genève ont réalisé une illustration à notre demande pour notre action de solidarité. Françoise Nydegger Guglielmetti

LISEN BECHIR, LORENA DURANTE

«Donner à la Thune du Cœur, c’est aider celles et ceux qui sont dans le besoin.» Ce message devait figurer dans le visuel, de même que les coordonnées nécessaires pour effectuer les dons. Ces informations connues, les étudiants de 1ère année de l’École de bande dessinée et d’illustration de Genève (ESBDI) ont commencé à plancher, sous la houlette de leur enseignante d’illustration, Joëlle Isoz.

Esquisses et collages

Le temps leur était compté, puisqu’ils ont commencé ce travail après les vacances d’automne, à raison de quatre heures d’atelier par semaine. Ces jeunes de 19 à 25 ans se sont mis par groupes de deux pour développer leur projet dans les combles du bâtiment du CFP Arts de la rue Necker. Ils ont alors fait quantité d’esquisses, de recherches, de collages et de mises en couleurs, jusqu’à la réalisation définitive.

KAHINA MELLOUL, ALEXANDRE SIGRIST

Ces étudiants, soit dit en passant, ne sont pas des débutants: ils sont entrés sur concours dans cette école supérieure, ayant en poche soit un CFC de graphisme, soit une formation gymnasiale, et savent répondre aux contraintes des mandataires.

Cela fait d’ailleurs partie de leur formation, comme le souligne Patrick Fuchs, doyen de l’ESBDI: «Nous rendons les jeunes conscients qu’à de rares exceptions près, ils ne pourront pas vivre de la bande dessinée. Nous leur apprenons donc à honorer un mandat professionnel et alimentaire qui leur permettra de développer à côté leur travail personnel.»

Titre solaire

Trois planches ont été sélectionnées. Elles sont l’œuvre de Lisen Bechir et Lorena Durante pour le collage très expressif où l’on voit des mains se tendre pour recevoir de l’aide et un bras en donner. Kahina Melloul et Alexandre Sigrist signent l’illustration d’une foule de gens hauts en couleur surmontés d’un titre solaire. Quant aux personnages pleins d’allant formant une ronde de vie, ils sont sortis de l’imagination de Richard Holzer et Zazie Sans.

RICHARD HOLZER, ZAZIE SANS

Merci aux étudiantes et étudiants ainsi qu’au corps enseignant de l’ESBDI d’avoir rendu cette collaboration possible.

