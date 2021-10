Décryptage – De galants échanges peints sur éventail À l’occasion d’une exposition au Musée d’art et d’histoire, observons de près un éventail du XVIIIe siècle. Benjamin Chaix

«Pastorale et dentelle en trompe-l’œil», l’un des éventails à voir jusqu’à la fin janvier au MAH. DR

L’exposition «Feuilles d’éventails, entre Europe et Japon» dure jusqu’au 30 janvier au Musée d’art et d’histoire (MAH). Nous lui empruntons cet exemplaire français des années 1740-1750, offert au musée par Amélie-Caroline Piot, décédée à Lausanne en 1912. Il est d’un raffinement inouï, peint à la gouache sur papier et parchemin, et orné de feuilles d’or. Ses tiges appelées brins sont en nacre gravée, repercée et burgautée, c’est-à-dire incrustée d’autres éléments en nacre, elle-même dorée.

Cette merveille s’appelle «Pastorale et dentelle en trompe-l’œil», car un motif court de part et d’autre, évoquant un ruban de dentelle mêlé de fleurs. Les couleurs de ce décor sont restées très vives, dominées par le bleu intense du fond. L’accessoire destiné à rafraîchir l’atmosphère à la hauteur du nez est devenu un objet de luxe indissociable de l’attirail de toute femme en représentation dans les salons de son siècle.