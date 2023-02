Malveillance – De faux employés de banque arnaquent les aînés Une nouvelle escroquerie a fait son apparition à Genève. La police dénombre déjà cinq cas en une semaine. Chloé Dethurens

Les malfrats redoublent d’ingéniosité pour subtiliser de l’argent aux plus vulnérables à Genève. Après les faux plombiers et les faux policiers, des individus se font désormais passer pour des employés de banque auprès des aînés. Cinq plaintes ont été récemment déposées auprès de la police pour un préjudice de 34’000 francs, et plusieurs tentatives ont été dénoncées.

Ce nouveau mode opératoire commence par un coup de téléphone. Un individu se présente comme conseiller bancaire ou employé de banque auprès de sa victime. Il lui fait croire que des retraits frauduleux ont eu lieu sur son compte, et ce, même si la personne est toujours en possession de sa carte.

Le malfrat affirme alors que cette dernière a été piratée et explique qu’une personne se déplacera à son domicile pour la récupérer. Il lui demande également son code pour qu’il puisse prétendument émettre une nouvelle carte à son nom. Et là, il retire de l’argent.

«Afin de donner du crédit à son récit, l’escroc met en confiance la victime, en lui indiquant qu’un rendez-vous a d’ores et déjà été pris à l’Hôtel de police de Carl-Vogt, de sorte qu’elle dépose une plainte pénale», indique la lieutenante Aline Dard, chargée de communication en prévention à la police genevoise.

La carte bancaire, souvent placée dans une enveloppe par la victime, est généralement récupérée par un chauffeur UBER ou un taxi. Il arrive fréquemment que ceux-ci passent la frontière pour remettre le sésame à l’arnaqueur.

Prévenir l’arnaque Afficher plus La police rappelle que les employés de banque ne se déplacent jamais au domicile pour un changement de carte et ne demandent jamais les codes secrets aux détenteurs. En cas de doute sur l’identité de la personne que l’on a au bout du fil, il est recommandé de raccrocher. La police conseille également de vérifier les informations que l’individu transmet, d’en parler avec une personne de confiance, d’appeler le 117 en cas de doute et de bloquer sa carte le cas échéant.

