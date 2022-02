Mon animal et moi – De chien errant à globe-trotter il n’y a qu’un pas Sauvé des rues grecques par une association, «Stitch» vit aujourd’hui une vie de pacha en compagnie d’un couple genevois amoureux de randonnées et de voyages. Lauriane Sanchis

Clarissa et Sven avec «Stitch». Yvain Genevay / Tamedia

Vif et joueur, Stitch transpire la joie de vivre. Son regard lumineux dissimule pourtant un passé sombre qu’il semble déjà avoir oublié. Sauvé des rues grecques par une association alors qu’il n’était qu’un chiot, il a su faire fondre le cœur de Clarissa Yang et Sven Carlström en novembre 2020. Résolu à lui offrir une nouvelle vie, le couple genevois a pourtant dû s’armer de patience avant de pouvoir rencontrer en chair et en os leur nouveau compagnon, pandémie oblige.