Son conseil aux jeunes: «La vie est longue, vous pouvez avoir de nombreuses vies différentes. Vous pouvez apprendre une multitude de choses, et vous ne savez jamais quand elles vous seront utiles. Alors, apprenez autant que vous le pouvez et reliez vos connaissances de manière novatrice. Adaptez-vous, soyez souples et n’arrêtez jamais d’apprendre.»

KEYSTONE