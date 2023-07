Incendie en Haute-Corse: le feu en passe d’être «fixé»

Désormais aidés de moyens aériens, les pompiers sont en passe de contenir un incendie qui a parcouru 200 hectares en Haute-Corse dans la nuit de mardi à mercredi et qui avait un temps menacé trois villages.

«Le feu pourrait être fixé en fin de matinée», a indiqué la préfecture, les pompiers notant une baisse légère du vent.

«Le travail de la nuit a payé et la situation est plus claire ce matin, même s’il reste de nombreux points chauds qu’il va falloir traiter, notamment avec l’engagement de moyens aériens», a déclaré de son côté un officier des pompiers de Haute-Corse, annonçant notamment l’intervention de deux avions bombardiers d’eau et deux hélicoptères.

AFP

Le dispositif passera progressivement de 200 pompiers à 150, après l’intervention des moyens aériens, a précisé la préfecture.

Poussé par des rafales de vent qui ont atteint dans la nuit jusqu’à 120 ou 130 km/h, le feu a parcouru 200 hectares sans faire de victimes, ni de dégâts matériels, selon la préfecture.

Le feu a un temps menacé trois villages, Corbara, Pigna et Santa-Reparata-Di-Balagna et plus particulièrement deux hameaux, selon les pompiers.

Deux départs de feu ont eu lieu vers 22h à un kilomètre d’écart, avant que les deux sinistres ne se rejoignent dans la région de Corbara. Les pompiers privilégiaient au cours de la nuit l’hypothèse d’une cause humaine. Selon l’Office national des forêts, neuf feux de forêt sur dix sont d’origine humaine.