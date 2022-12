Vente de vin pour la Thune du Cœur – De bien beaux flacons genevois aux enchères Dans le cadre de la Thune du Cœur, une vente aux enchères est organisée en faveur des associations œuvrant pour les plus défavorisés. Les lots bachiques? Un jéroboam de la cuvée «Infini» et trois coffrets de l’«Esprit de Genève». Date limite pour participer: le 16 décembre. Jérôme Estebe

Un gros flacon d’«Infini» et quatorze bouteilles de l’«Esprit de Genève», voilà les lots bachiques pour les enchères de la Thune du Cœur. Enchérissez! steeve iuncker-gomez

Un jéroboam sur une table, cela fait toujours son petit effet. Et peut aussi causer une tendinite carabinée au malheureux convive qui remplit les verres. C’est un exemplaire de ce flaconnage mythique qu’a aimablement offert la Cave de Genève pour les enchères destinées à l’exercice 2022 de la Thune du Cœur.

Le gros flacon, niché dans sa caisse de bois, contient la cuvée «Infini», composée de l’assemblage typiquement bordelais merlot-cabernet franc-cabernet sauvignon. On nous promet 300 cl d’un vin, «généreux et harmonieux offrant un nez subtil.» Prix de départ 80 fr.

L’Opage (ou Office de promotion des produits agricoles de Genève) s’est également montré solidaire en proposant trois coffrets abritant des déclinaisons 2019 et 2018 de l’«Esprit de Genève». Soit la cuvée collective, et désormais carte de visite, de maints vignerons locaux, obligatoirement élaborée à base de 50% de gamay au minimum et 20% de gamaret ou garanoir.

Une seule charte, mais une myriade de savoir-faire; ces trois boîtes-là cachent une belle part du génie bachique genevois. Prix de départ 80 et 100 fr. Pour tous ces lots, les enchères sont ouvertes sur ricardo.ch pour une semaine.

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

