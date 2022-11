Hommage – De battre son cœur de rocker s’est arrêté Jean Desbaillet, ancien journaliste de la «Tribune de Genève» et de «La Suisse», est décédé dimanche à l’âge de 77 ans. Eric Budry

Jean Desbaillet et son épouse Anne photographiés en 2020 dans le cadre d’une série d’été de la «Tribune de Genève» consacrée aux jardins familiaux. LUCIEN FORTUNATI

Ami et collègue, Jean Desbaillet s’est éteint le dimanche 13 novembre. Un hommage lui a été rendu vendredi après-midi au temple de Chêne-Bougeries. Devant une assemblée fournie, ses deux enfants, Séverine et Florian, ont dépeint un père protecteur et inspirant, toujours à l’écoute et accueillant, mais pudique en émotion. Pour ceux qui l’ont connu, il n’y avait rien à retoucher à ce portrait.

Photographe, typographe, journaliste, Jean était aussi un fou de musique, de rock’n’roll avant tout. Il a du reste transmis le virus à ses enfants. Il en avait le look, l’allure du rocker, mais derrière le blouson de cuir c’est un cœur d’or qui battait. Il était généreux en amitié et adorait, en famille comme au travail, être entouré de celles et ceux qu’il appréciait.

Monsieur Solution

Pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui l’ont côtoyé professionnellement, sa disparition est aussi un choc, celui que l’on ressent lorsque l’on perd quelqu’un de précieux que l’on pensait indestructible.

Travailler avec Jean, c’était prendre une assurance tous risques. Vous arriviez vers lui avec un problème de mise en page, il vous écoutait attentivement et vous offrait presque instantanément une solution, quand ce n’était pas plusieurs, redessinant votre page en un tournemain. C’était tout cela Jean: un créatif qui avait l’œil, ne perdait jamais son calme, et avec qui il faisait bon de partager ensuite un verre. Ou deux.

La «Tribune de Genève» présente ses sincères condoléances à son épouse, Anne, ainsi qu’à ses enfants, Florian et Séverine, et à toute sa famille.

