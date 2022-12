Une visite en chair et en os. Après trois cents jours de guerre, alors que les frappes russes plongent son pays dans le noir et le froid, Volodymyr Zelensky a compris qu’un énième message vidéo au Congrès américain aurait une portée limitée. Pire, ses apparitions filmées contribuent, par leur répétition, au sentiment de lassitude qui gagne les opinions occidentales après dix mois de conflit.

S’il a pris le risque – même minime – de ne pas revenir entier à Kiev de sa visite éclair à Washington, c’est que l’enjeu est vital pour l’Ukraine. Dans quelques jours, les Républicains prendront le contrôle de la Chambre des représentants, porteurs d’un slogan – «plus de chèque en blanc à l’Ukraine» – inspiré par les trumpistes, qui jugent plus urgent de financer le mur antimigrant à la frontière mexicaine que de doter l’armée ukrainienne d’armes toujours plus sophistiquées. Comme le fameux système de défense antiaérienne Patriot, que la Maison-Blanche vient d’accorder à Kiev pour lui permettre de protéger sa population et ses infrastructures.

Avec le nouveau paquet approuvé par le Congrès, l’aide totale américaine à l’Ukraine s’élèvera fin décembre à près de 100 milliards de dollars. Elle durera «aussi longtemps que nécessaire», affirme Joe Biden, qui promet aussi de soutenir «une paix juste», conforme aux attentes du président ukrainien.

Mais qu’en sera-t-il l’an prochain si la guerre s’éternise? Si la Russie parvient à contenir la contre-offensive ukrainienne? Si aucune option diplomatique ne se présente? Volodymyr Zelensky n’apporte pas de réponse à Washington, mais une médaille et un drapeau offerts par des soldats de Bakhmout, lieu de la pire boucherie du conflit. Pour rapprocher le front ukrainien d’une Amérique qui pourrait un jour se montrer moins généreuse.

Malika Nedir est cheffe de la rubrique Monde depuis 2019. Elle a travaillé auparavant à la RTS comme reporter, journaliste à la rubrique Internationale, correspondante à Paris et présentatrice du TJ. Elle est lauréate du Prix Jean Dumur en 2004. Plus d'infos @NedirMalika

