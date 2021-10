Hip-hop local – DB.CHAN fait durer l’été avec ses samples suaves Le premier clip du pianiste et producteur genevois, «SOUF/LUV», est sorti mercredi 29 septembre. Rencontre. Alice Randegger

Le producteur Allan Broomfield, ou DB.CHAN, en compagnie de sa fidèle MPC. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Du soleil, quelques plans fixes, un «beat» simple et efficace, un sample soul: il n’en fallait pas plus pour que «SOUF/LUV» (pour «South Love», l’amour du Sud), la nouvelle production de DB.CHAN, fasse mouche. Composé et filmé dans le Lubéron au début de l’été, ce clip sorti le 29 septembre annonce le premier EP du Genevois.

«Tout s’est fait et décidé très vite. J’étais en vacances, j’avais un sample que je voulais exploiter depuis longtemps et j’ai tout composé sur un coup de tête», raconte le producteur. «Même en ce qui concerne la sortie de ce single, c’était une évidence. Il fallait qu’il soit public, sans élaborer de grande stratégie.»

Confinement productif

Allan Broomfield s’est lancé dans la production sous le nom de DB.CHAN en mars 2020. Le confinement et l’arrêt brutal de ses activités de musicien live – il est pianiste de formation – lui ont donné l’opportunité d’explorer le hip-hop lo-fi, un genre qui l’intriguait depuis longtemps. Pour ce faire, il utilise un sampler SP-404, ses multiples claviers et synthétiseurs, le logiciel Ableton Live et, surtout, une MPC. Ce boîtier électronique lui permet de lancer ses loops et ses samples, d’agencer les différentes parties de ses morceaux.

«En groupe, j’utilise mes claviers comme ajouts, pour rendre le son plein. Mais quand je produis, ils passent à l’arrière-plan.» Au premier plan, cette fois, la batterie, devenue autosuffisante. En tant que «beatmaker», Allan Broomfield cherche l’efficacité. Il limite tant le nombre de pistes que la longueur de ses morceaux. «Puisque tout est basé sur des samples et des loops, on arrive vite au bout d’une idée. Le lo-fi actuel est de la musique d’ambiance que les gens écoutent en faisant autre chose. Cela me change du jazz, où la synergie entre les musiciens permet des variations, de la recherche, de longs développements.»

«Dragon Ball» et développement personnel

Avec son bagage du Conservatoire de Genève et de la Haute École de musique de Lausanne, en piano classique puis jazz, Allan Broomfield a développé une identité musicale propre, qui mêle principalement musiques latines, jazz et hip-hop. La production lui permet d’explorer ce dernier.

La découverte et le renouvellement, c’est ce qui rythme sa vie musicale et explique son nom, DB.CHAN. DB, comme «Dragon Ball». Le personnage principal de la série animée, Son Goku, devient «super saiyan» mais continue sa quête. Il cherche sans cesse à se surpasser. «En tant que musicien, il faut faire la même chose: se réinventer et ne jamais se reposer sur ses acquis», confie Allan Broomfield. C’est aussi un clin d’œil au manga, à l’enfance, au Japon, un pays dont les cultures tant classique qu’alternative l’ont toujours fasciné. Et plus largement à l’Asie: «CHAN – «petit» en japonais – ressemble à Chen, mon nom de famille chinois.»

L’importance des réseaux sociaux

En explorant ce nouveau genre musical et en s’en appropriant les codes, le producteur a également dû s’intéresser à sa mise en images. Le hip-hop lo-fi a connu un boom grâce à YouTube, notamment à la chaîne Lofi Girl qui propose en continu des morceaux pour «se relaxer ou étudier». Dans la foulée, les plateformes de streaming, comme Apple Music et Spotify, mettent en avant un nombre exponentiel de playlists «chill» ou censées favoriser la concentration. Ce n’est donc pas étonnant que ce soit sur les réseaux sociaux que DB.CHAN construise sa communauté, particulièrement sur Instagram.

«Cela demande une sensibilité globale, notamment visuelle, quand on n’a pas les moyens de se payer un directeur artistique», analyse-t-il. Trouver une ligne cohérente et tenable sur la durée est un défi en soi. À cela s’ajoute, sur les réseaux sociaux, un impératif de régularité: sans ça, les algorithmes ne mettent pas les contenus en avant. Mais il y a aussi des avantages, comme par exemple des opportunités de collaborations avec des rappeurs comme Rule, basé à Hiroshima, ou Kamau Meets World, de Genève.

Hyperactif

Allan Broomfield n’a pas attendu de devenir producteur pour multiplier les projets. En plus de la sortie de son premier EP, plusieurs albums avec ses différents groupes se profilent d’ici à la fin de l’année. Après celui de Groovah verni il y a deux semaines, les opus de Riko TK and The Mystic Delights, Mimoji et Nu Skool ne devraient plus tarder.

