Souvenir! Les séries TV cultes 7/9 – «Dawson», «Les années collège»… jeunes et pas tous cons! Cette semaine, plaisir régressif garanti! Souvenez-vous de ces séries qui ont (souvent) bousculé les émissions jeunesse et nos dimanches après-midi dans les 90’s. Emmanuel Borloz Natacha Rossel Marie Maurisse

Les années collège (1987-1989)

«Spike», campée par l’actrice Amanda Stepto (à gauche), tombe enceinte à 14 ans, dans la première saison. La série «Les années collège», louée pour son réalisme, aborde des sujets loin des standards aseptisés de l’époque. GETTY IMAGES/TORONTO STAR

Oubliez le brushing et la vie parfaite de Brandon Walsh dans «Beverly Hills» et les intrigues mielleuses pour ne pas dire cul-cul la praline d’«Hélène et les garçons» (lire ci-dessous). Et rappelez-vous, ou découvrez, l’excellente série canadienne «Les années collège». Au tournant des années 80-90, le programme n’a pas peur d’aborder des thématiques moins reluisantes mais tellement plus réalistes: mort, drogue, alcoolisme, pédophilie, enfant battu, grossesse d’adolescente.