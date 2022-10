Hockey sur glace – Davos est revenu de nulle part pour battre Genève-Servette Genève-Servette a inutilement laissé filer des points à domicile. Les Grisons, qui étaient menés 4-1, ont égalisé à la 57e minute. Ambühl a ensuite fait la différence en prolongation pour le HCD (4-5 ap). Cyrill Pasche

Les coéquipiers de Noah Rod sont ressortis perdants d’une sacrée bataille contre Davos. BASTIEN GALLAY / LPS

Le HC Davos, qui semblait filer vers une défaite logique, a réussi à accrocher Genève-Servette aux Vernets dimanche (4-5 ap). Les Genevois menaient 4-1 depuis la 26e minute, mais les Grisons ont arraché l’égalisation à la 57e minute. Andres Ambühl a inscrit un but spectaculaire en prolongation (62e, 4-5).



Valtteri Filppula n’a pas laissé planer le moindre doute en début de soirée. Le capitaine de l’équipe nationale de Finlande s’est lui-même chargé de marquer les deux premiers buts genevois (5e et 16e) avant de délivrer la passe décisive à Linus Omark pour le troisième, à quatre contre trois (19e). 3-1 après 20 minutes. Du boulot vite fait, et surtout bien fait.



En reprenant rapidement une confortable avance de trois buts grâce à une réussite de Henrik Tömmernes au début de la deuxième période (26e, 4-1), les Aigles semblaient à l’abri de toute mauvaise surprise.

Face à un adversaire déjà considérablement diminué la veille à Lausanne (seulement quatre étrangers) et qui recensait encore deux blessés supplémentaires dimanche à Genève (Valentin Nussbaumer et Chris Egli), le GSHC a longtemps été dominant, avant de se montrer trop distrait et de laisser les Grisons recoller au score puis égaliser en fin de match (de 4-1 à 4-3 à la 42e minute, puis 4-4 à la 57e).





Face à Zoug mardi



Le timing des buts encaissés n’aura certainement pas réjoui le coach, Jan Cadieux. Les deux premiers l’ont été dans les derniers instants du premier tiers (à une seconde de la sirène), respectivement à 40 secondes de la fin de la deuxième période. Le troisième est tombé seulement 73 secondes de jeu dans la dernière période. Des erreurs dans des moments clé qui, chez un leader, ne devraient pas se produire.



En prolongation, le GSHC a définitivement sombré lorsque Andres Ambühl s’est baladé pour inscrire le but gagnant face au gardien Robert Mayer (62e, 4-5). Malgré cette défaite, le GSHC reste leader.



Mardi, Genève-Servette reçoit le EV Zoug pour un duel de prestige. Les doubles champions de Suisse, en difficulté en ce début d’exercice, pointent seulement à la 9e place du classement de National League. Les joueurs de Jan Cadieux avaient remporté la première manche 5-2 à Zoug le 20 septembre.



Afficher plus Les Vernets. 5551 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Mollard, Altmann et Huguet.

Buts: 5e Filppula (Miranda, Karrer) 1-0, 16e Filppula (Le Coultre) 2-0, 19e Omark (Tömmernes, Filppula/ 4 c 3) 3-0, 20e (19’59) Schmutz (Nordström, Barandun) 3-1, 26e Tömmernes (Miranda) 4-1, 40e (39’20) M. Wieser (Knak) 4-2, 42e Stransky (Corvi, Ambühl) 4-3, 57e Prassl (Ambühl) 4-4, 62e Ambühl (Schmutz) 4-5.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Pouliot, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Richard, Smirnovs; Derungs. Entraîneur: Cadieux.

Davos: Aeschlimann; Paschoud, Jung; Nygren, Dahlbeck; D. Egli, Wellinger; Minder, Barandun; Schmutz, Nordström, Barandun; Stransky, Corvi, Knak; M. Wieser, Prassl, Ambühl; Minder, Canova, Hammerer, Canova. Entraîneur: Wohlwend.

Pénalités: 2 x 2’ contre Genève-Servette; 2 x 2’ contre Davos.

Notes: Ge/Servette sans Vatanen, Cavalleri (blessés), Berthon (surnuméraire) ni Smons (Swiss Leage). Davos sans Bristedt, C. Egli, Fora, Frehner, Nussbaumer, Rasmussen ni Senn (blessés).



Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

