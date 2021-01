Aéroport – David Hiler nommé médiateur pour apaiser le conflit au sein de Swissport Les partenaires sociaux et l’État s’accordent pour discuter d’une nouvelle convention collective. L’ancien patron du Département des finances est appelé à la rescousse. Marc Bretton

L’ancien magistrat chargé des Finances David Hiler tentera de favoriser un accord entre les partenaires sociaux. Steeve Iuncker-Gomez

Le rythme s’accélère pour trouver une issue au conflit opposant l’entreprise Swissport et ses employés sur le site de Cointrin. Alors que mardi matin encore, des partis donnaient de la voix pour pousser l’État à faire pression sur l’entreprise, les partenaires sociaux et celui-ci s’accordaient sur un début de solution.

Dans un communiqué envoyé dans l’après-midi, les conseillers d’État Mauro Poggia, chef du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, et Serge Dal Busco, responsable du Département des infrastructures, ainsi que le Syndicat des services publics (SSP), le Syndicat du personnel des transports (SEV), Avenir syndical et l’entreprise Swissport annoncent avoir convenu de «reprendre sans délais les négociations dans le but de conclure de nouvelles CCT». L’ancien conseiller d’État David Hiler a été désigné comme médiateur. Du coup, Swissport reporte la date fixée au personnel pour accepter ses nouvelles conditions de travail.