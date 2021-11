Théâtre – David Geselson rédige vos missives avant de les lire en public Le comédien, dramaturge et metteur en scène français fait l’objet d’un focus au Forum Meyrin. Interview autour de sa proposition participative et insolite, «Lettres non écrites». Katia Berger

Au centre d’une «Constellation» programmée au Théâtre Forum Meyrin, David Geselson présente trois spectacles de sa compagnie Lieux-Dits. BASTIEN GALLAY/TAMEDIA

Mettons qu’on en ait gros sur la patate et qu’on ait besoin de le dire. Mieux, de le consigner dans une missive destinée à un proche. Mais imaginons qu’on n’ose pas, qu’on n’ait pas le temps, pas l’énergie. De jeudi à dimanche prochains, on recourra alors à l’homme de la situation. Invité au Forum Meyrin, où il vient de donner un «Silence et la peur» sur la chanteuse Nina Simone, et où il adapte en parallèle la «Lettre à D.» du philosophe André Gorz, le Français David Geselson servira d’exutoire à qui voudra lui confier en tête à tête sa rage, sa souffrance ou son amour secrets. À partir de là, l’auteur, comédien et metteur en scène coiffera sa casquette d’écrivain public, rédigera un pli anonymisé, que le participant aura le choix d’entériner ou pas, puis, le cas échéant, l’intégrera aux «Lettres non écrites» qu’il partagera le soir venu dans le foyer. Intrigué, on l’a interrogé.