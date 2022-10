Football – David Douline soulagé: «Nous avons été acculés» Le milieu défensif grenat se satisfait du point ramené (1-1) de Saint-Gall par Servette dimanche. Valentin Schnorhk Saint-Gall

David Douline (à droite, photo d’archives) a souffert à Saint-Gall, mais Servette y a tenu le match nul. KEYSTONE

Les statistiques disent une réalité factuelle. Les discours, eux, servent à raconter la manière dont elle a été vécue. Les chiffres font état de ceci: Saint-Gall et Servette ont tiré autant de fois (16) au but dimanche, et il y a là une forme de logique à ce que ce duel se soit terminé sur le score de 1-1. Et les Grenat se sont même créé plus d’occasions de qualité.

Pourtant, David Douline fait plutôt état d’un soulagement. «Nous pouvons être contents avec ce point», assène le milieu de terrain servettien. Il détaille son sentiment: «Saint-Gall est une équipe très dure à jouer chez elle. On aurait pu penser qu’elle aurait un peu moins de jus aujourd’hui, avec cette semaine anglaise, mais en fait non. Elle a mis énormément d’intensité. Et nous n’avons pas su y répondre, surtout en fin de match. Nous avons été acculés.»

«En deuxième période, c’était presque un attaque-défense» David Douline, milieu du Servette FC

Ce sont les paroles d’un milieu défensif, toujours mis sous pression lorsqu’il avait le ballon dans le pied et toujours à devoir couvrir cet axe du jeu par lequel les Brodeurs cherchent toujours à passer. Et ce fut dur à vivre pour le Français. «En deuxième période, c’était presque un attaque-défense, tranche-t-il encore. Au niveau de l’intensité et de l’énergie, ils en ont mis plus que nous. Peut-être parce qu’ils ont eu un jour de récupération en plus, mais aussi parce que c’est leur jeu, leur style.» Et peut-être aussi parce que David Douline a éprouvé certaines difficultés durant cette partie.

Cela ne doit pas enlever le reste. Notamment des Grenat qui ont su être dangereux. «Ces derniers temps, sur chaque match, nous arrivons à nous créer des occasions tout en demeurant solides derrière, observe le numéro 28 servettien. C’est très encourageant. Comme le fait de terminer cette semaine anglaise avec un nul et deux victoires.» Il y a de quoi nourrir quelques émotions positives, avec ce Servette, toujours bien installé à la 2e place de Super League.

