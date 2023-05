Spectacle humoristique – David Castello-Lopes continue de flirter avec la Suisse L’humoriste et journaliste propose un stand-up qui questionne en profondeur la notion d’authenticité. Retour sur l’œuvre et l’artiste. Namya Bourban

David Castello-Lopes n’hésite pas à se dévoiler pour parler d’authenticité dans son spectacle. LUCIEN FORTUNATI

Sans grande surprise, David Castello-Lopes reste généralement dans son lit lorsqu’il est malade. Il lui arrive aussi de faire des spectacles. C’est en effet avec 39 de fièvre que l’humoriste s’est produit au théâtre de la Madeleine à Genève les 10 et 11 mai dernier. «On m’a dit que cela coûterait 15’000 euros d’annuler. Me voici donc devant vous!» Dès les premiers instants, le public attendri s’esclaffe. En particulier une dame au rire original, communicatif. Elle ne peut plus s’arrêter. «Je suis désolée!» arrive-t-elle enfin à lâcher. «Ne vous excusez surtout pas», répond le fiévreux.