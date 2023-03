Art contemporain – David Ancelin expose chez Domum Le maître de la sérigraphie est invité à Genève à l’occasion de la Nuit des Bains, ce 16 mars. Carole Kittner

David Ancelin, «Spritz lady», 2020, crayon de couleur et mine graphite sur papier. DAVID ANCELLIN

L’artiste français maître de la sérigraphie David Ancelin est invité par Domum, le showroom de mobilier design et de décoration spécialisé dans la période mid-modern, à Genève. Il s’installe dans ce très bel espace pour cette nouvelle édition de la Nuit des Bains du 16 mars.

Des liens se tissent et une relation toute évidente entre l’art et le design voit le jour, et n’a de cesse d’évoluer. David Ancelin glane des objets oubliés ou rejetés qu’il observe, manipule et déploie autrement. à cela s’ajoutent des références à la nature, souvent dans son expression maritime, ou à l’urbanisme. Les perceptions sont brouillées, faisant planer un suspense très hitchcockien sur ses œuvres.

Une douzaine de pièces issues de trois séries différentes sont à découvrir. «Smog»: collage qui explore la rencontre entre la figuration et l’abstraction. Tout semble en flottaison sur cette photographie sérigraphiée sur une plaque d’acier inoxydable. «Short Cuts», qui emprunte son nom au roman de Raymond Carver adapté sur grand écran par Robert Altman. Ici, c’est au tour de la photo d’être investiguée. Le rendu oscille entre le cliché, la sérigraphie et la peinture. Et finalement, «Electric City»: un ensemble de peintures dédié aux différentes perceptions des sources lumineuses.

David Ancelin, «Debits & credits», 2023, acrylique sur toile, vernis. DAVID ANCELLIN

«Missing Sun», 2021, sérigraphie sur acier inoxydable, polish. DAVID ANCELLIN

