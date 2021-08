En balade à travers la Suisse (6/7) – D’Avenches à Yvorne, le canton regorge des plus beaux villages de Suisse Le guide officiel fait la part belle à la Suisse romande qui compte 17 des 43 patelins honorés. Cécile Lecoultre

Dans le guide officiel des «Plus beaux villages de Suisse», le chiffre frappe, 17 des 43 patelins honorés cette année sont situés en Romandie. Cette remarquable densité ne trouve pas de réelle explication, sinon par la manière de sélectionner les sites, d’autant que la définition même de «village» varie en fonction du contexte linguistique. Voir le flou de la terminologie, de «burg», «borgo», «bourg» etc. en «flecken», «citadina», «villaggio» etc. Pour l’anecdote, Grandson et Saint-Ursanne étaient les premiers villages romands à rallier cette association fondée en 2015.