Reconversion – Dave Bautista, un lutteur au parcours accidenté devenu acteur L’ancien champion de catch pourrait devenir l’un de ces acteurs dont le personnage se situe à cent lieues du sentiment produit par le physique. Daniel Soufi - «El Paìs»

Dave Bautista dans «Knock at the Cabin». KEYSTONE

Un géant au corps de bodybuilder, visage balafré et bras couverts de tatouages, émerge en pleine forêt. Portant des lunettes à fine monture et une chemise blanche à manches courtes, l’homme offre une apparence étonnamment raffinée. Il s’approche d’une fillette qui s’amuse à ramasser des sauterelles, lui parle et gagne sa confiance en la convainquant de ses talents de chasseuse d’insectes. Il lui demande où sont ses parents et dans quelle maison elle vit. Finalement, il s’excuse: il est venu la kidnapper, elle et sa famille.