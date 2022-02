Mortalité durant la pandémie – Davantage de décès chez les personnes sans passeport suisse Une étude a été réalisée par des scientifiques en se basant sur les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et en comparant l’augmentation des décès en 2020 par rapport à 2019.

Cette mortalité plus élevée serait due aux désavantages sociaux et économiques auxquels font face les personnes sans passeport suisse (photo d’illustration). KEYSTONE

Les décès chez les personnes sans passeport suisse ont été nettement plus fréquents que chez les Suisses lors de la pandémie. C’est ce que montre, selon le SonntagsBlick, une étude réalisée par des scientifiques sur mandat du service de presse Intégration en se basant sur les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Cette mortalité plus élevée serait due aux désavantages sociaux et économiques auxquels font face les personnes sans passeport suisse, tels que des logements plus étroits, des emplois sans possibilité de télétravail ou la dépendance aux transports publics.

ATS

