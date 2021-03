Conflit avec l’administration – Davantage de citoyens fâchés par l’État sollicitent le médiateur Le rapport annuel du service confirme un recours croissant à ce bureau gratuit. En particulier dans les litiges avec l’Hospice général et l’Office cantonal de la population et des migrations. Fedele Mendicino

Bureau de médiation administrative

Le Bureau de médiation administrative (BMA) existe depuis deux ans. Situé au numéro 8 de la rue Jean-Calvin, il gère les conflits qui peuvent naître entre un citoyen et par exemple les services de l’État, des communes ou des régies publiques. Par son approche préventive et gratuite, il évite notamment que ces bras de fer ne finissent par s’envenimer et encombrer la justice administrative.

À l’occasion de son bilan annuel, jeudi, le BMA constate une augmentation des cas à traiter: «Les problématiques les plus courantes concernent les difficultés à joindre certaines administrations, les délais excessifs de traitement ainsi que la complexité des écrits administratifs, les rendant parfois inaccessibles aux administré-e-s», résume le communiqué.