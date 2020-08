Canton de Fribourg – Davantage de chamois pourront être abattus Les quotas de tirs pour la chasse du chamois et du cerf sont fixés annuellement sur la base des comptages effectués au printemps. Et tout comme pour les chamois, davantage de cerfs pourront être abattus.

Les chasseurs fribourgeois pourront abattre davantage de chamois et de cerfs pour la saison qui démarre bientôt. KEYSTONE

La saison de la chasse va débuter mardi à Fribourg et se terminer le 15 février 2021. Par tirage au sort, 214 chamois pourront être abattus dans les territoires de montagne (hors districts francs) et dans deux colonies de plaine (Surpierre et Petite Sarine)

Ce chiffre «est en augmentation par rapport à 2019 (188 individus) grâce, entre autres, à la nouvelle méthode de chasse introduite depuis 2017», a indiqué vendredi l’Etat de Fribourg. Les quotas de tirs pour la chasse du chamois et du cerf sont fixés annuellement sur la base des comptages effectués au printemps.

Le contingent pour l’exercice de la chasse du cerf est de 105 individus. Ce plan de tir, en augmentation de 15 individus par rapport à 2019, a été établi comme chaque année en coordination avec les cantons limitrophes (Vaud et Berne).

Chasse au cormoran

Un nouveau permis spécial de chasse a été créé pour les pêcheurs professionnels des lacs de Neuchâtel et de Morat. Ces derniers pourront prélever des cormorans depuis mardi et jusqu’au 28 février 2021 dans un rayon de moins de 100 mètres de leurs engins de pêche.

Les pêcheurs professionnels qui pratiqueront cette chasse ont suivi durant l’été une formation ad hoc. Ils ont réussi un examen organisé par les services des cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud.

Les pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel, qui ont passé un permis spécial, pourront chasser le cormoran (archives). KEYSTONE/LAURENT DARBELLAY

ATS/NXP