Autour de la mairie de Paris – Dati et Hidalgo: duel féroce sur fond de grève des éboueurs Les deux femmes se livrent depuis longtemps à une lutte autour de la mairie de Paris. Pour la première fois, le rapport de force change peut-être. Alain Rebetez Paris

Anne Hidalgo et Rachida Dati. Pour la première fois, l’opposante à la maire de Paris passe du rôle de challenger à celui de favorite. AFP

Anne Hidalgo serait-elle en train de perdre la bataille de la popularité à Paris? Coup sur coup, cette semaine, sur fond de grève des éboueurs et de crise nationale, deux sondages l’accablent et mettent en évidence une insatisfaction des Parisiens envers leur maire. Selon une enquête Ifop-Fiducial, ils seraient 59% à estimer que la ville évolue «plutôt en mal» et le nombre des habitants «très satisfaits» serait au plus bas: 26% seulement alors qu’il était à 41% sous le précédent maire Bertrand Delanoë.