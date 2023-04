D’Artagnan n’est pas un mythe. Mais un héros populaire. La nuance n’est pas un détail. Loin d’être une figure intouchable, le mousquetaire appartient d’abord au peuple. C’est-à-dire à tout le monde. Le revoici aujourd’hui. Du moins dès le 5 avril sur les écrans. Car oui, le cinéma s’en empare fréquemment. Depuis les années 10, de nouvelles versions fleurissent régulièrement, avec un d’Artagnan incarné par différents acteurs dont le physique s’accommode de quelques traits communs: la moustache, les cheveux longs, du panache, de l’agilité, histoire de rappeler que le Gascon est frondeur et viril.

D’Aimé Simon-Girard à Chris O’Donnell, de Douglas Fairbanks à Gene Kelly, de Gérard Barray à Philippe Noiret, les interprètes ont tenté de correspondreà l’image d’un héros que le public a adopté, peut-être parce qu’Alexandre Dumas a su le façonner et l’inscrire dans une réalité assez proche, même si quatre siècles nous en séparent.

Car D’Artagnan, contrairement à d’autres héros littéraires, de Julien Sorel à Tintin, a vraiment existé. Charles de Batz de Castelmore – mais qui connaît ce nom? – a vécu entre 1625 et 1673. De lui nous est parvenu un tableau et des mémoires apocryphes parues trente ans après sa mort. Autant dire rien. Laissant champ libre à Dumas pour broder la légende et romancer ses exploits à travers une trilogie qui a valeur de classique. Dans cette logique, aucun des cinéastes ou producteurs qui adaptent «Les trois mousquetaires» n’a besoin de tenir compte de celles qui ont précédé.

La vraisemblance, de bons costumes, des décors idoines suffisent. Ensuite, tout est affaire de vision, de regard, de talent, voire d’efficacité, chaque version se devant d’être un succès. Afin que le public retrouve un D’Artagnan qui corresponde à l’idée qu’il s’en fait. Gageons que François Civil, dans la nouvelle version signée Martin Bourboulon, devrait lui convenir.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

