Signée Cédric Tchao, la couverture du manga «Les trois mousquetaires». ÉD. CASTERMAN

Un pour tous, tous pour les produits dérivés. En marge du film, l’éditeur Casterman publie deux BD qui ferraillent dans l’ombre des mousquetaires. Associés pour un manga à la française, le scénariste Néjib et le dessinateur Cédric Tchao assurent avoir suivi la trame de l’histoire filmée par Martin Bourboulon… tout en jouant sur l’âge des personnages et sur diverses situations.

Extrait du manga «Les trois mousquetaires». ÉD. CASTERMAN

«Nous avons ajouté du sentimentalisme, ainsi que quelques flash-back, notamment celui où l’on découvre d’Artagnan en compagnie de ses parents», commente Néjib, remarqué récemment pour sa trilogie «Swan» publiée chez Gallimard. Fine plume, désormais en charge de l’écriture de la série «Jhen» d’après Jacques Martin, l’auteur franco-tunisien a tenu à reprendre à l’identique une poignée de dialogues du long métrage, qu’il trouvait très bien écrits. Pour le reste, il s’est autorisé ce qu’il fallait de liberté pour que son récit de 200 pages épouse les codes du manga.

Des cadrages très dynamiques et des scènes de combat qui possèdent le punch des meilleurs shonen. ED. CASTERMAN

Cliffhangers, twists à répétition, ellipses marquées, émotions fortes, rires, larmes, il n’a pas ménagé sa peine au fil d’un scénario bondissant et bien tenu. Graphiquement, Tchao se coule dans le moule. Ultradynamiques, ses cadrages et ses scènes de combat possèdent le punch des meilleurs shonen. Très typés, les visages de ses héros roulent ces grands yeux caractéristiques de «Dragon Ball» et des «Chevaliers du Zodiaque».

«Les trois mousquetaires» version humoristique. ED. CASTERMAN

Dans un tout autre registre, Gilles Rochier et Fabrice Erre transposent «Les trois mousquetaires» dans une parodie à gros nez, où foisonnent les anachronismes volontaires. Moins de panache, mais plus de gags. On aime aussi.

