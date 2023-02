Snowboard – Dario Caviezel se pare d’argent aux Championnats du monde 2e du géant parallèle à Bakuriani (Géorgie), le Grison de 27 ans a obtenu la première médaille de sa carrière aux Mondiaux.

Dario Caviezel s’est incliné en finale contre le Polonais Oskar Kwiatkowski. Keystone

Cela n’a pas la saveur de l’or, mais Dario Caviezel s’en contentera sans problème. Pour sa troisième participation à des Championnats du monde, le Grison a obtenu sa première médaille. À Bakuriani (Géorgie), il a décroché l’argent en géant parallèle, ce dimanche.

À l’issue des qualifications, le cousin des skieurs Mauro et Gino s’est imposé tour à tour devant le Canadien Arnaud Gaudet et les Autrichiens Andreas Prommegger et Alexander Payer. En finale, il s’est cassé les dents sur le Polonais Oskar Kwiatkowski, à qui il a rendu 26 centièmes.

À 27 ans, Dario Caviezel enregistre le meilleur résultat de sa carrière. Vice-champion du monde junior de la spécialité en 2015, il totalise 10 podiums en Coupe du monde dont deux victoires (la dernière en date cette saison, lors du géant parallèle de Blansko le 21 janvier). Aux Mondiaux, sa plus belle performance résidait jusqu’à ce dimanche dans sa 8e place au géant parallèle de Park City (États-Unis) en 2019.

