Pour Fabrice Midal «une lecture fine des contes permet de voir qu’ils font honneur à la puissance et au courage féminin». Voilà qui rappelle le film Netflix L’École du Bien et du Mal , dont les héroïnes défient les clichés des contes de fées modernes.

Il était une fois… un philosophe qui aimait beaucoup les contes de fées. Trouvant qu’on les malmenait, qu’une vision patriarcale les avait réduits à une série de récits de princesses potiches attendant le prince charmant, Fabrice Midal s’est plongé pour nous dans les mille et une versions de «Peau d’âne», «La reine des neiges», «Cendrillon», «Le petit chaperon rouge» ou «La Belle et la Bête». Résultat: «Les princesses ont toujours raison» (Éd. Flammarion), une relecture stimulante, subtile, originale et salutaire de cet héritage essentiel.

Prenant le contre-pied des interprétations psychanalytiques du psychothérapeute américain d’origine autrichienne Bruno Bettelheim, très loin de la vision moraliste qui s’est imposée depuis Charles Perrault, «Les princesses ont toujours raison» démontre que ces contes, loin de n’être que des histoires pour enfants sans intérêt, nous relient à des sagesses profondes méritant d’être entendues en 2023.

Fabrice Midal: Enfant, j’aimais beaucoup les contes, légendes et mythes. En les relisant adulte, je me suis rendu compte que nous avions une image fausse et superficielle de ces contes, que nous passions à côté de leur sagesse profonde. Nous les voyons comme d’aimables divertissements pour enfants, voire comme un héritage narratif sexiste et misogyne, alors que c’est tout le contraire: non seulement il s’agit d’une littérature qui parle aux adultes et renferme des sagesses profondes, mais surtout, les héroïnes de ces contes, loin de se résumer à des princesses belles et passives qui attendent leur prince charmant, révèlent une puissance, une force de caractère, une créativité unique qui leur permet de surmonter tous les obstacles.

Charles Perrault lui-même, en publiant ses Contes de ma mère «l’Oye* en 1697, puis les frères Jacob et Wilhelm Grimm, qui ont collecté et édité leurs fameux «Contes de l’enfance et du foyer» au début du XIXe siècle, ont déjà contribué à dénaturer les contes et légendes du patrimoine oral et des anciennes croyances, à les polir, les lisser, leur ôter une partie de leur caractère subversif. Puis Walt Disney s’en est emparé avec une lecture édulcorée et manichéenne, les gentils d’un côté, le ou les méchants de l’autre. Pourtant les contes cultivent l’ambiguïté et nous aident à sortir de la dualité qui, elle, nous rend impuissants. Ils nous encouragent à porter un regard ample sur le monde et les gens qui nous entourent, à ne pas avoir peur de l’ombre mais à se confronter à l’obstacle pour y trouver la force de nous dépasser.

Cela veut dire remonter aux sources des histoires, comparer les versions antérieures, notamment celles de la merveilleuse Marie-Catherine d’Aulnoy, femme de lettres du XVIIe siècle, et lire le texte vraiment. C’est-à-dire reprendre le conte à neuf, laisser tomber les a priori, l’interroger. Soit faire l’herméneutique de ces textes, mettre à jour leur sens latent. Perrault en avait fait une lecture moraliste, donnant une leçon de morale à la fin de chaque conte. La lecture psychanalytique de ces contes, celle de Bruno Bettelheim, a connu un grand succès au XXe siècle. Une lecture philosophique consiste à comprendre en quoi ces histoires interrogent l’être humain et nous aident à donner du sens à l’existence.

«Le vilain petit canard» incarne l’obsession de la norme. «Boucle d’or et les trois ours» est une fable touchante sur le respect des limites de l’intimité. «La belle au bois dormant» illustre l’attente du moment juste, «Blanche-neige» montre comment se protéger de la jalousie. «Hansel et Gretel» parle du piège du bien-être et de la facilité, «Le petit poucet» symbolise la puissance de l’action. Le mythe de Narcisse, l’un des plus méconnus et malmenés de notre temps, est l’une des figures de l’aliénation les plus répandues de nos jours. Narcisse multiplie les efforts pour être reconnu et estimé sans savoir qui il est. Le jour où il s’aime enfin, il se transforme en une fleur au cœur d’or, vivant une véritable renaissance!

Dans les contes, les femmes ne sont donc pas les princesses idiotes et passives que l’on caricature aujourd’hui?

Le prince charmant qui réveille la belle au bois dormant le doit uniquement au fait qu’il est là au bon moment, quand les cent ans de sommeil ordonnés par les fées se sont écoulés et que les portes du château s’ouvrent toutes seules. Dans «La Belle et la Bête», on voit la Bête comme puissante et forte, or elle se laisse mourir lorsque la Belle ne revient pas, et est obligée de respecter le consentement de la Belle dans toute sa radicalité.

Un immense travail est fait dans notre société aujourd’hui pour comprendre la violence non seulement physique mais aussi psychique et symbolique faite aux femmes: une lecture fine de ces contes permet de voir qu’ils font honneur à la puissance et au courage féminin.Ces contes sont tout sauf machistes. Ils font écho à une sagesse humaine ancestrale qui sait le rôle fondamental des femmes. On retrouve la même chose dans la mythologie grecque: Thésée, même puissant, même fort, ne peut rien faire sans le fil d’Ariane, son intelligence et sa clarté.