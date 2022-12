Drame de Clarens – «Dans un tel moment, on ne réfléchit pas, on fonce» Le concierge qui a tenté de porter secours à une octogénaire tombée dans une piscine avec sa voiture n’en était pas à son premier sauvetage. Claude Beda

La voiture a traversé une haie avant de tomber dans la piscine.

«Dans un tel moment, on ne réfléchit pas, on fonce», explique Asmir Ahmeti (39 ans), l’homme qui a vainement tenté de sauver une femme de 88 ans ayant fait une fausse manœuvre, précipitant sa voiture dans la piscine de l’immeuble où elle vivait, à Clarens. Modeste et humble, ce père de deux enfants ne tient pas à s’étendre sur son acte de bravoure. Il a finalement accepté de nous rencontrer. Il se dit fier, mais, surtout, triste et choqué par l’issue tragique. D’autant plus que, jusqu’ici, d’autres de ses sauvetages avaient été plus heureux.