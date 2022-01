Biodiversité – Dans un an, les poissons franchiront mieux le barrage du Seujet Des travaux pour assainir l’échelle à poissons démarreront le 24 janvier. Ils étaient attendus depuis longtemps par les défenseurs de l’environnement. Antoine Grosjean

L’actuelle échelle à poissons du Seujet ne fonctionne pas de manière optimale. Son entrée amont est parfois hors de l’eau et donc inaccessible à la faune piscicole. OLIVIER VOGELSANG

Bonne nouvelle pour la faune piscicole. L’échelle à poissons du barrage du Seujet, qui dysfonctionne, va enfin être refaite. Des travaux que les associations de pêcheurs et les défenseurs de l’environnement réclament depuis près de dix ans. Le chantier démarrera le 24 janvier, et il durera un peu plus d’un an.

L’actuelle passe à poissons, qui date de la construction du barrage, dans les années 90, présente un défaut: son issue du côté amont se retrouve hors de l’eau, et donc inaccessible, quand le niveau du lac Léman est trop bas, ce qui empêche les poissons de franchir l’ouvrage. La question a notamment son importance pour leur reproduction, car ils vont frayer dans le Rhône et ses affluents, puis remontent dans le lac Léman. Ils ont ainsi besoin de traverser le barrage dans les deux sens. Une vingtaine d’espèces présentes dans le Rhône sont susceptibles d’effectuer des migrations, que ce soit pour se reproduire, pour se nourrir ou pour trouver de

meilleures conditions d’habitat.

Une exigence fédérale

Selon les SIG, ce problème se produit seulement quelques jours par an. Mais depuis 2011, la loi fédérale sur la protection des eaux exige l’assainissement écologique de tous les barrages du pays. D’ici à 2030, les poissons devront ainsi pouvoir les franchir sans obstacles, en tout temps. Par ailleurs, les bassins de l’échelle à poissons du Seujet sont trop petits pour les spécimens de plus de 60 cm de long. Enfin, le courant en aval de la passe n’est pas assez fort pour attirer les poissons, qui, de ce fait, ne trouvent pas tous le passage pour remonter le fleuve.

La nouvelle échelle sera reconstruite au même endroit. Ses bassins seront plus grands et plus profonds, ce qui permettra à des spécimens plus grands et à des espèces plus nombreuses de franchir le barrage. De plus, le débit à la sortie aval de la passe sera doublé, afin que les poissons en trouvent plus facilement l’accès.

Travaux bruyants

Ceux qui se réjouissent moins de ce chantier, ce sont les voisins, qui ont déjà subi pendant des années les nuisances de turbines du barrage trop bruyantes, en particulier la nuit. En effet, les travaux de démolition de l’échelle actuelle provoqueront des nuisances sonores durant environ six semaines, car on utilisera un procédé de jet d’eau sous très haute pression. Mais les SIG se veulent rassurants: ils s’effectueront uniquement de jour.

La passerelle sera fermée durant deux courtes périodes afin de déplacer les piliers qui la soutiennent. La population sera informée à l’avance de ces fermetures. Le coût de ce chantier, de cinq millions de francs, est entièrement financé par l’Office fédéral de l’environnement, via un fonds alimenté par une taxe sur l’utilisation des réseaux électriques à haute tension. La production électrique sera maintenue durant les travaux.

