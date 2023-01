Vieille-Ville – Dans son nouveau décor, le Café Papon n’a pas perdu son âme Plus lumineux, ses murs ancestraux sont mieux mis en valeur. Et la cuisine de Christophe Bernerd reste d’un classicisme bien adapté au lieu. Alain Giroud

Au restaurant Café Papon avec (de gauche à droite) David Félisaz et son chef, Christophe Bernerd. Lucien FORTUNATI

Une véritable révolution! Les yeux s’écarquillent de surprise lorsqu’on pénètre dans le Café Papon et qu’on découvre le nouveau décor, plus lumineux, plus classe, plus moderne, même si ce dernier adjectif peut sembler iconoclaste appliqué à un établissement niché dans une maison classée du Vieux-Genève.