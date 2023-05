Evolution du marché de l’emploi – Dans quels métiers travaille-t-on le plus après 65 ans? Dans le top des professions où les Suisses travaillent après l’âge de la retraite, il y a les métiers intellectuels, mais aussi l’agriculture, les jobs de bureau ou encore de conciergerie et de nettoyage. Jocelyn Rochat

En moyenne, les Alémaniques sont nettement plus susceptibles de travailler après l’âge de la retraite que les Romands et les Tessinois. OFS/ESPA/SESAM, Swiss Life

Les Suisses et les Suissesses sont de plus en plus nombreux à travailler après l’âge légal de la retraite. Ainsi, 28% des femmes et 36% des hommes étaient encore en activité à 65 et à 66 ans, un an après le jour où ils auraient pu chanter «Au revoir, président!» et partir vivre de leurs rentes.