Interview de Heliane Canepa – «Dans ma génération, les femmes ne s’intéressaient pas au football» Présidente d’un FC Zurich en tête de Super League à mi-championnat, Heliane Canepa mesure le chemin qu’il reste à parcourir vers plus d’égalité dans le sport. Florian Müller

La présidente du FC Zurich, Heliane Canepa, dans ses bureaux zurichois, toujours animée par une énergie contagieuse. Yvain Genevay / Tamedia

Un éclat de rire, et la volute de fumée qui s’échappe du cendrier est brisée dans sa course. Heliane Canepa est bon public, en apparence. «J’ai toujours le sourire. C’est avec les yeux que je fusille.» La présidente du FC Zurich, la seule de son genre en poste dans le championnat suisse, est d’abord une redoutable femme d’affaires. Et si elle reçoit avec la manière dans son officine zurichoise – café crème, tignasse rouge et verbe mitraillette – on comprend vite que chaque seconde compte. Pas besoin de coups d’œil à la montre pour faire passer le message, elle a dans le regard l’ardeur de ceux qui n’ont pas de temps à perdre.