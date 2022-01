Bande dessinée – Dans ma famille recomposée, je demande la belle-mère Venu du cinéma d’animation, le Genevois Émilien Davaud signe un premier album espiègle et plein de fraîcheur avec la scénariste Mélanie Richoz. Entretien. Philippe Muri

Émilien Davaud avec son premier album. Un style minimaliste qui fonctionne bien, sur des textes qui sentent le vécu. Lucien FORTUNATI

C’est l’histoire d’une famille recomposée, et d’un coup de foudre entre une fillette et sa belle-mère. Espiègle et très éveillée, la petite Emilie flashe sur Anne, l’amoureuse de son père. Loin de se prendre en grippe, la gamine de 8 ans et la jeune femme s’apprivoisent très vite. L’occasion pour l’enfant de bombarder de questions cette marâtre qui ne ressemble en rien à celle de Blanche-Neige. Et vas-y que je t’interroge sur les garçons, les nichons, les zizis, et les poils sous les aisselles. La vraie vie, en somme. À peine déconcertée, Anne va se découvrir dans un rôle qu’elle n’imaginait pas: «même-pas-belle-mère».