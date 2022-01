Encre bleue – Dans l’Ouest genevois Opinion Julie

Le couple Portier, à gauche, accompagné d'un voisin Dédé, le 6 janvier 2016. TDG

J’ai préféré faire ces quelques lignes avant de me rendre ce lundi, soir de rentrée scolaire, fêter l’Épiphanie à Perly. Avant d’être pompette, donc. Car là où je vais, chez les Portier, c’est soirée vin chaud! Et comme l’agape a lieu dehors et qu’il fera froid…

Comme chaque année à pareille époque, le couple offre généreusement cette boisson réchauffante au voisinage, proche et élargi, et pose un Jules sur la table pour rassembler des thunes pour la Thune. Extra, non?

Faut dire aussi que l’organisateur de ces réjouissances, Louis Portier donc, a reçu le Mérite communal de Perly en 2019 en même temps que Sylvane Chabbey. Reportée à plusieurs reprises, la faute à qui l’on sait, la cérémonie a finalement eu lieu en décembre dernier, et les deux méritants ont versé une partie de la somme reçue à cette occasion à notre collecte. Extra, vraiment!

Plus à l’ouest, la Commune de Chancy mérite aussi un coup de chapeau pour son don bienvenu à la Thune du Cœur, tout comme l’Amicale des sapeurs-pompiers de Plan-les-Ouates. Lors de la traditionnelle soirée vin chaud et risotto, offerte aux communiers par leurs autorités, les pompiers ont été aux fourneaux et au service, comme toujours. Leur crousille s’est remplie de petits dons et a été complétée par les retours de consigne des gobelets et bols aimablement laissés par les participants. Cela devait être bien bon, vu la somme récoltée!

Et à Confignon, malgré l’annulation de l’apéro de Noël de la Société de pétanque, les amateurs de boules ont tout de même réussi à récolter pas mal d’oseille pour alimenter le cochonnet. Vive la pétanque!

Décidément, il s’en passe des choses chouettes dans l’ouest du canton!

Sur ce, je file à Perly!

